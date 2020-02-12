Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı (2) - Son Dakika

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün borcunun yönetilebilir duruma geldiğini söyledi.

Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Albayrak, sarı-kırmızılı camiayı birlikte hareket etmeye davet ederek, "Birlik olursak, Galatasaraylıların başaramayacağı hiçir şey yok. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var." dedi.

Kulübün sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktaran Albayrak, "Futbolcu kardeşlerimizin sadece ocak maaşları ödenmemiştir. O da 10 gün gecikmiştir. Allah'ıma şükür olsun ki geldiğimizden beri çalışan kardeşlerimizin maaşlarını tam zamanında yatırdık. Gerçekten çok üzülüyorum, çok acımasızca eleştiriyorsunuz. Mustafa Cengiz başkanımız ve ekibinin hakikaten çok iyi işler yaptığını bilmenizi istiyorum. Galatasaray'ın borcu, artık yönetilebilir bir duruma gelmiştir. Bu çok sevindirici bir durumdur." diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak, transfer dönemlerini karla kapattıklarını vurgulayarak, "Her transfer döneminde aldığımız ile sattığımız arasında bir milyon avro karımız var. Gelecek sezon başında güzel şeylere imza attığımızı göreceksiniz. Gelecekte büyük transferler olmayacak, genç kardeşlerimize yöneliyoruz. Galatasaray'ın geleceğini oluşturuyoruz. Bunun için yönetimimiz, Fatih hocamızın büyük çabası ve emeği vardır. Bunlardan birçoğunu gerçekleştirdik, diğerlerini de gerçekleştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eleştirilere açık olduklarını aktaran Albayrak, "Biz eleştirilerden ders çıkarıyoruz. Bu yönetim nasıl Florya'yı terketmediyse size söz veriyorum o adayı da halledeceğiz. O ada halledilecek arkadaşlar. Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır." şeklinde görüş belirtti.

Albayrak, geriden kalan iki sezonu şampiyon kapattıklarını hatırlatarak, "Herkesin 'bir şey yapamaz' dediği takımlar şampiyon oldu. Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beraber olursak, başarılı olabiliriz. Gelin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 30 milyon Galatasaraylıyla beraber kutlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da kulüpte seçimli genel kurul yapılması için açılan davanın reddedildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dünkü mahkeme, yönetim kurulunun açtığı bir dava değil. Bir divan kurulu üyemizin ve genel kurul üyeliğinden ihraç edilmiş 2 kişinin açtığı bir davadır. Bu hukuki süreci tartışmaya hiç gerek yok. Eğer seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa, bir gün dahi durmamız söz konusu değil. Seçime giderdik."

Toplantı, divan kurulu üyelerinin güncel gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların ardından sona erdi.

(Bitti)