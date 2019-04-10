Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kançal
1 saat önce
- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'ın konuşması İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:10 Kaynak: AA
- Galatasaray
Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan
Kançal'ın konuşması İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
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