Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kançal

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kançal

1 saat önce

- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'ın konuşması İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'ın konuşması İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:10 Kaynak: AA
Bora Füzesi, Galatasaray, Güncel
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