Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı - Başkan Yardımcısı Yusuf Günay - İstanbul
46 dakika önce
- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:16 Kaynak: AA
- Galatasaray
Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay
'ın açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
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