Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı - Başkan Yardımcısı Yusuf Günay - İstanbul

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı - Başkan Yardımcısı Yusuf Günay - İstanbul

46 dakika önce

- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:16 Kaynak: AA
Yusuf Günay, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Derbi Galibiyet Primi 5 Milyon TL Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıktı Kırmızı Kart Gördüğü İçin Fenerbahçe Maçında Cezalı Olan Luyindama'nın Bileti Kesildi Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:02:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı - Başkan Yardımcısı Yusuf Günay - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]