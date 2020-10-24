Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı başladı - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı başladı

24.10.2020 15:05
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı başladı, System.String[]

Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında düzenlenen toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans uygulaması üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Toplantının başında divan kurulu başkanlığına gelen dilekçeler okundu.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulundan imzasız olarak gönderilen yazıda, çevrim içi olarak gerçekleştirilen divan kurulu toplantılarının kulüp tüzüğüne uygun olmadığı ileri sürüldü. Yazıda, yönetim kurulunun çevrim içi toplantılara katılmayacağı ve alınan kararların hukuki değer taşımadığı belirtildi.

Yönetimin dilekçesi hakkında konuşan divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Bu yazıyı okuyunca üzülmemek elde değil. Hakikaten trajikomik bir olay." dedi.

Yazıda tüzüğün referans gösterildiğini aktaran Hamamcıoğlu, "Yönetim kurulumuzun ilk defa tüzüğü baz alarak bir düşünce üretmesi her türlü takdirin üstündedir. Göreve geldiklerinden beri tüzüğü sürekli delerek, genel kurul üyelerinin iradelerini ve divan kurulu üyelerinin tavsiyelerini hiçe sayarak kulübü idare etmeye çalışan yönetim kurulumuzun tüzüğü refere etmesi soru işaretleri doğuruyor." diye konuştu.

Divan kurulunda hukuksal sonuçlar doğuracak kararlar almadığını dile getiren Hamamcıoğlu, "Divan kurulu, bir danışmanlık kuruludur. Burada yapılan eleştiriler, açılan tartışmalar, kurulan komisyonların raporları, hep Galatasaray'ın menfaatine ve yönetim kurullarına yön vermek üzere oluşturulmuş fikirlerdir. Divan kurulunun tarihinde hiçbir zaman kulüp için hukuksal sonuçlar doğuracak kararlar alması söz konusu değildir. Bu yazıyı kim ve nasıl kaleme aldı bilmiyorum ama Galatasaray'ı hiç bilmeyen bir grubun kulübün başında olduğu bir gerçek. Bu çok üzücü. Bu beyanlar kamuoyunda da paylaşılıyor ve Galatasaray'ı gerçekten küçük duruma düşürüyor." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray, tarihinin hiçbir döneminde şu anda aldığı tahribatı almamıştır"

Divan kurulunun çok fazla sorgulayıp eleştiride bulunduğunu aktaran Eşref Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar bir ihtiyaçtan doğuyor. Bütün eleştiriler, sorgulamalar ve tavsiye kararları, üyesi olduğumuz ve hayat tarzımız haline gelen Galatasaray Spor Kulübünün bekası ve devamı içindir. Bunun dışında başka bir amacımız yok. Galatasaray Spor Kulübü, 115 yıllık bir geçmişe sahip olmakla beraber bütün genetik kodlarını 500 yıllık bir tarihten almaktadır. Sayın başkan, bu hafta verdiği demeçlerde 'Çevrim içi toplantılarda herkes istediği gibi konuşuyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Halbuki sorular başkana yazılı olarak verilmeli ve bunlara yazılı cevaplar verilmeli.' diye konuştu. Tahmin ediyorum ki Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulunu başka bir yerle karıştırdı. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresidir. Herkes tüzük ve iç tüzük çerçevesinde istediği gibi konuşur, istediği fikirleri beyan eder, sorar ve sorduğu sorulara tatminkar, şeffaf, dayanaklı cevaplar alıncaya kadar ısrarla sormaya devam eder. Yönetim kurulumuz, divan kurulunu itibarsızlaştırma ve yok sayma vizyonuyla hadiseyi magazinleştirerek toplantılarımıza 'Telekonferans toplantıları' diyor. Bunlar şark kurnazlığı çerçevesinde düşünülen yöntemlerdir. Galatasaray'da riya, iftira, hedef göstermek ve yanlış yönlendirme yoktur. Bunların karşılığını bulmaya hiç ümit etmeyiniz. Boşuna vakit kaybedersiniz. Galatasaray Kulübü, tarihinin hiçbir döneminde şu anda aldığı tahribatı almamıştır. Bunu toplamak, tamir etmek çok zor olacaktır. Galatasaraylıların kısa dönemde böl-yönet yöntemlerine karşı çıkarak, dik durarak fabrika ayarlarına dönmesini sağlamamız lazım. Bunu ancak kol kola girerek, kucaklaşarak ve sarılarak yapabiliriz."

Hamamcıoğlu, Galatasaray Futbol Takımı'nın son dönemde başarısız sonuçlar aldığını aktararak, "Bu hayatın içinde var. Spor kulübüyseniz müsabakaları kaybettiğiniz ve düşüş yaşadığınız zamanlar olacaktır. Ancak asıl maharetiniz, vizyonunuz ve camiayı birlikte tutmanız böyle zamanda ortaya çıkar. Hiçbir içeriği olmayan beyanlarla kulübü, camiayı bölersiniz. Bunlar size mutlaka ters döner. Sudan sebepler uydurarak cevap veremeyeceğiniz konuma geldiğiniz divan kurulu toplantılarına katılmamanız sizin kararınız. Ancak camiamız bunu değerlendirecektir." şeklinde görüş belirtti.

Mali disiplin ve yönetim icraatları konusunda eleştiride bulunan Hamamcıoğlu, "Çok üzücü şeyler oluyor. Sayın başkanımızın özellikle son haftada verdiği beyanatları üzüntüyle karşılıyorum. Galatasaray Spor Kulübü, temsil edilme yeteneğini ve ehliyetini tamamen kaybetmiştir. Hiç kimsenin Galatasaray Kulübünü kamuoyu önünde bu kadar küçük düşürmeye hakkı yoktur. Tüm divan kurulu üyelerimiz adına talebimiz ve beklentimiz, gereğinin yapılmasıdır." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Spor Kulübü, Divan Kurulu, Galatasaray, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı başladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı
Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi         
15:14
G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı         
14:39
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı         
13:32
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Utanmazlığın da böylesi! Alkollü kadın sürücü kendisine işlem yapan polise saldırıp, yüzünü tırmaladı Utanmazlığın da böylesi! Alkollü kadın sürücü kendisine işlem yapan polise saldırıp, yüzünü tırmaladı         
11:02
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı 6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı         
10:22
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 15:20:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei