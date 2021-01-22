Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın çevrim içi yapılacak - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın çevrim içi yapılacak

22.01.2021 10:39
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın çevrim içi yapılacak, System.String[]

Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak düzenlenecek.

Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında divan kurulu üyelerinin görüşlerini dile getireceği toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Galatasaray, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın çevrim içi yapılacak - Son Dakika Spor


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