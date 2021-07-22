Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan önemli açıklama

"Sadece bizim aleyhimize verilen cezaların iadesine ilişkin başvuru yapıldığına dair beyanatlar tamamen yalan ve iftiralardan ibarettir"

İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, AİHM kararıyla ilgili iftiraya ve yalana maruz kaldıklarını belirterek yazılı açıklama yaptı.