Galatasaray Kulübü, gayrimenkulleri ve hesaplarındaki hacizlerin kaldırıldığını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü, gayrimenkulleri ve hesaplarındaki hacizlerin kaldırıldığını açıkladı - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübü, gayrimenkulleri ve hesaplarındaki hacizlerin kaldırıldığını açıkladı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma anlaşması sonucu, kulübün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin kaldırıldığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, gayrimenkulleri ve hesaplarındaki hacizlerin kaldırıldığını açıkladı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma anlaşması sonucu, kulübün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin kaldırıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, borçların yapılandırılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Yapılandırma ile kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır." denildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'yle ilgili de "Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30 Aralık 2019 itibarıyla tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden kulübümüze kazandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Türkiye Bankalar Birliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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