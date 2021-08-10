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Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu - Son Dakika

Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu

10.08.2021 11:43
Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu, System.String[]

Galatasaray Futbol A Takımı'nın 2021-2022 sezonunda yeni forma kol sponsoru Getir firması oldu.

Galatasaray Futbol A Takımı'nın 2021-2022 sezonunda yeni forma kol sponsoru Getir firması oldu.

Galatasaray, dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini başlatan ve büyümesini hızla sürdüren Getir ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreni, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ve Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek'in katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti.

Anlaşmanın önümüzdeki sezon için geçerli olacağını ifade eden Ali Polat Bengiserp, çok özel bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, "Galatasaray yönetimi olarak sponsorlarımızı sadece belli bir süre için maddi destek veren kuruluş olarak görmüyoruz. Paydaşlarımız olarak görüyoruz. Dünyada en çok tanınan Türk spor markası üzerinde yer almak umarım Getir'e değer katacak. Yeni projeler üretmek konusunda da hedeflemekteyiz. Bu proje kapsamında değerli destekleri için Getir'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Getir'i 2015 yılında kurduklarını söyleyen Tuncay Tütek, "Sattığımız ürünler her yerde var. Bizim sattığımız şey zaman. Türkiye'de son 2, 2.5 yıldır gaza bastık. İngiltere'de 7 şehirde hizmet vermeye başladık. Getir çok yakında 7 ülkede birden hizmet verecek. Sene sonunda da ABD'yi hedefliyoruz. Spor toplumları birleştiren, kucak açan bir dal. Futbol bunun içinde çok dinamik. Futbolda bizim son birkaç yıldır yatırımlarımız başladı, bu sene artarak devam ediyor. Galatasaray'ın burada özel bir yer var. Galatasaray Türkiye'nin en köklü kulüplerden birisi, milyonlarca taraftarı var. Avrupa'da önemli başarılar elde etmiş bir kulübümüz. Galatasaray ile ortaklık bize gurur veriyor. 2021-2022 sezonunda Galatasaray'ın kol sponsoru olduk. Bu sezonun Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını ve birlikteliğimizin artarak devam etmesini diliyorum. Miktarı açıklamıyoruz. 1 sene böyle başlatıp, üzerine koyarak devam eden bir firmayız. Dolayısıyla parasal boyutu da değişiyor. Galatasaray'ın geniş bir taraftar sayısı var. Getir'e günde milyonlarca kişi giriyor" diye konuştu.

"BİZ TAKIMI GENÇ, TARAFTARIN KENDİNİ BULABİLECEĞİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Futbol takımıyla ilgili transferlerin sorulması üzerine Bengiserp, "Burak başkanımızın liderliğinde yürüyen bir ekip var. Ben o ekibin içinde değilim. Ama bir sürü yeni transfer yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Biz takımı genç, taraftarın kendini bulabileceği hale getirmek istiyoruz. Sadece futbol konuşmuyorum, basketbolda da önemli bir sürü Türk oyuncu ile anlaştık. Yakında bu bilgiler gelecek. Bu yolda da devam ediyoruz" cevabını verdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu

Türk Telekom, Galatasaray, A Takımı, Futbol, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray Futbol Takımı'nın kol sponsoru Getir oldu - Son Dakika


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