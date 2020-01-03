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Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere...
6 saat önce
Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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