Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere... - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere...

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere..., System.String[]

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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