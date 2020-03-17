Galatasaray kulübü 'home office' uygulamasına geçti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray kulübü 'home office' uygulamasına geçti! - Son Dakika Spor

Galatasaray kulübü 'home office' uygulamasına geçti!

6 saat önce

Sarı kırmızılılarda Türk Telekom Stadyumu'ndaki kulüp binası ve ofisleri, Florya Metin Oktay Tesisleri en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilse de bir adım daha atıldı.

Galatasaray kulübü 'home office' uygulamasına geçti!, System.String[]

Sarı kırmızılılarda Türk Telekom Stadyumu'ndaki kulüp binası ve ofisleri, Florya Metin Oktay Tesisleri en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilse de bir adım daha atıldı.


Galatasaray kulübü de ülke genelinde alınan tedbirlere istinaden bir süre 'home office' uygulamasına geçme kararı aldı.


Buna göre Galatasaray'da birçok departman mesaisini evden ve interaktif ortamda toplantı, görüşmelerini yaparak gerçekleştirecek.


Kulüpteki güvenlik, personel sayısı ise vardiya sistemi ile minimum seviyede tutulacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:39 
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