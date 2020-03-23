Galatasaray Kulübü, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını... - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübü, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını...

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını..., System.String[]

Galatasaray Kulübü, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. - İSTANBUL

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:14 Kaynak: İHA

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