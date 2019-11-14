Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa...
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa... - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa...

7 saat önce

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesine ilişkin genel kurulun kararının iptaline yönelik açtıkları davada mahkeme, tarafların anlaşamaması nedeniyle dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa..., System.String[]

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesine ilişkin genel kurulun kararının iptaline yönelik açtıkları davada mahkeme, tarafların anlaşamaması nedeniyle dosyayı bilirkişiye gönderdi. Duruşma tarihine kadar mevcut yönetim görevine devam edecek. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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