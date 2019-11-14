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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa...
7 saat önce
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesine ilişkin genel kurulun kararının iptaline yönelik açtıkları davada mahkeme, tarafların anlaşamaması nedeniyle dosyayı bilirkişiye gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesine ilişkin genel kurulun kararının iptaline yönelik açtıkları davada mahkeme, tarafların anlaşamaması nedeniyle dosyayı bilirkişiye gönderdi. Duruşma tarihine kadar mevcut yönetim görevine devam edecek. - İSTANBUL
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