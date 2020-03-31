Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak , hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.

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Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek

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