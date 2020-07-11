Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: 'Çin'den gelen o mikrop...' - Son Dakika

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: 'Çin'den gelen o mikrop...'

Abdurrahim Albayrak, A Spor'a açıklamalarda bulunurken Galatasaray'ın pandemi sonrası dönemini değerlendirdi.

Abdurrahim Albayrak, A Spor'a açıklamalarda bulunurken Galatasaray'ın pandemi sonrası dönemini değerlendirdi.

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Albayrak, pandemi sonrası devam eden ligde galibiyeti olmayan Galatasaray hakkında konuşurken "Çin'den gelen o mikrop bu sezon Galatasaray'ı durdurdu." sözlerini kullandı.


"YENİ KURAL SON DERECE ZARARLI"


Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı, yabancı sınırının değiştirilmesi hakkında da konuşurken "Yeni yabancı kuralı kulüpler için son derece zararlı. Elinizdeki yabancıları çıkarmanız için ya maaşını verip göndereceksiniz ya da bonservisini eline vereceksiniz. Bunlar da büyük külfetler. Bu karar son derece zararlı, federasyonumuz tekrar gözden geçirmeli" dedi.


"EN AZ 3-4 DEFA PARA DAĞITTIK"


Son 6 ayda futbolculara en az 3-4 defa para dağıttık. İçimiz rahat. Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çin'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı. Hem dünyayı, hem de Galatasaray'ı yaktı.Hepimiz Galatasaray'ın başkanı hasta işler yattı demesin diye daha çok çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsanlar Allah'tan korksun. Allah korkusu olan böyle insanları suçlamaz. 6 aydır futbolcu para almadı diyorlar, en az 3-4 kez para dağıttık.


"ARTIK BURAMA KADAR GELDİ!"


Üzüntümüz sıkıntımız çok fazla. Galatasaray'ın başkanı ciddi bir hastalığa yakalandı. Başkanım dedim müsaade ederseniz bir iki kelime edeyim, artık burama kadar geldi.


Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:40 

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: 'Çin'den gelen o mikrop...' - Son Dakika Spor
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