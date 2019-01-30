Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan Senegalli Futbolcu Mbaye Diagne'nin Transferi İçin Görüşmelere...

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan Senegalli Futbolcu Mbaye Diagne'nin Transferi İçin Görüşmelere...

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan Senegalli Futbolcu Mbaye Diagne'nin Transferi İçin Görüşmelere..., System.String[]
Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:38 Kaynak: AA

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor
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