Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan Senegalli Futbolcu Mbaye Diagne'nin Transferi İçin Görüşmelere...
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
Galatasaray
Kulübü, Kasımpaşa
'dan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:38 Kaynak: AA
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