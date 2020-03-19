Galatasaray Kulübü, mağazalarını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü, mağazalarını kapattı - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübü, mağazalarını kapattı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, 'koronavirüs' salgını nedeniyle tüm GSStore mağazalarını kapattığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, mağazalarını kapattı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, 'koronavirüs' salgını nedeniyle tüm GSStore mağazalarını kapattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. GSStore'a http://gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz" denildi.


Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:09 Kaynak: DHA

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