Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü'nden açıklama: 'Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması... - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması...

6 saat önce

Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz.

Galatasaray Kulübü'nden açıklama:

Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz." - İSTANBUL

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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