Son Dakika › Spor › Galatasaray Kulübü'nden açıklama: 'Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması... - Son Dakika Spor
Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması...
6 saat önce
Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz." - İSTANBUL
Son Dakika Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu! Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi