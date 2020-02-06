Galatasaray Kulübü: "Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar yetersizdir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray Kulübü: 'Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar yetersizdir' - Son Dakika

Galatasaray Kulübü: "Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar yetersizdir"

6 saat önce

Galatasaray Spor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugünkü basın toplantısında harcama limiti konusundaki açıklamaların yetersiz olduğunu belirterek, TFF'yi kulüplerin nihai takım harcama limitlerini açıklamaya davet etti.

Galatasaray Kulübü:

Galatasaray Spor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugünkü basın toplantısında harcama limiti konusundaki açıklamaların yetersiz olduğunu belirterek, TFF'yi kulüplerin nihai takım harcama limitlerini açıklamaya davet etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in bugün yaptığı basın toplantısının ardından Galatasaray Spor Kulübü açıklama yaptı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Nihat Özdemir'in açıklamalarının yetersiz olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Mustafa Cengiz'in 3 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklamaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Kulüplerin 2 Eylül 2019 tarihinde TFF tarafından açıklanan takım harcama limitleri, Kulüp Lisans Talimatnamesi'nin EK XII-G (Takım Harcama Limitinin Artırılması) maddesine dayanarak artırılabilmektedir. Bu maddede takım harcama limiti artırım son başvuru tarihi 15 Aralık, takım harcama limiti artırım gerekçeleri de hedeflenen gelir artışı, sermaye artışı, UEFA müsabakalarına katılım ve transfer faaliyetlerinde gelir fazlası olmak üzere 4 konu olarak açıkça belirlenmiştir.

Takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra bir kulübün özellikle finansman işlemlerine dayanarak limit artırım başvurusunun devam ettiği ve bu limit artırım başvurusunun Ek-XII G maddesine göre dayanaksız olmasına rağmen TFF tarafından kabul edildiği açıklanmıştır. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir. İlgili Ek-XII G maddesi açık bir şekilde ortadayken, TFF'nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır. Bu tespit yapılırken, TFF'nin 9 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'ne eklediği ve 20 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'nden çıkardığı Ek-XII G.5 maddesi de göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu tespitler doğrultusunda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz."

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Spor Kulübü, Servet Yazıcı, Nihat Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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