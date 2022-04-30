SPOR Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı - Son Dakika
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SPOR Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı

30.04.2022 11:38

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladıVIDEO YOKAykutalp Derkan: Mahkeme kararı cereyan etmeseydi, bugün şenlik şeklinde bir seçim gerçekleştirilecekti"Seçimin yapılabilmesi için çok büyük bir hukuk mücadelesi verdik""Ben yönetimin bu toplantıya katılıp, büyük...

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı

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Aykutalp Derkan: Mahkeme kararı cereyan etmeseydi, bugün şenlik şeklinde bir seçim gerçekleştirilecekti

"Seçimin yapılabilmesi için çok büyük bir hukuk mücadelesi verdik"

"Ben yönetimin bu toplantıya katılıp, büyük Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulunun katılmadığı toplantıda, iptal olan seçim için hazırlanan sandıklar da hazır tutuldu. 122 divan üyesi, 83 kulüp üyesi ve 27 basın mensubunun katılımıyla başlayan toplantıda, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan bir açılış konuşması yaptı. Derkan, "Mahkeme kararları cereyan etmeseydi, bugün şenlik şeklinde bir seçim gerçekleştirilecekti ve kulübümüzün 39'uncu başkanını seçecektik. Fırsatımız olmadı, canla başla çalışan kulüp görevlilerimiz, seçim hazırlıklarını yapmışlardı" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİN YAPILABİLMESİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HUKUK MÜCADELESİ VERDİK"

Aykutalp Derkan, seçimin yapılabilmesi için çok büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizerek, "Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının fikri temelini oluşturmuş büyük Galatasaray camiasının yeni kuşak temsilcileri olarak, büyük Galatasaray camiasının birlik, beraberlik ve gücünü hem içe hem dışa göstermek zorundayız. Bizim bu konuda vicdanımız rahat. Seçimin yapılabilmesi için gerek kulüp profesyonelleri gerek camiamızın hukukçularıyla çok büyük bir hukuk mücadelesi verdik. Çok değerli iki başkan adayımız var. Seçim iptal edilmiş olsa da, bu insanların ve kulüp çalışanlarının hakkını teslim etmek zorundayız. Bu benim vicdani bir borcumdur" dedi.

Derkan son olarak, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun toplantıya katılmamasıyla ilgili olarak, "Saygı değer yönetimimizin mutlaka katılmama konusunda önemli gerekçeleri vardır. Ben onların bu toplantıya katılıp, büyük Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" diye konuştu.

SPOR Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı
SPOR Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı
SPOR Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı
SPOR Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı
SPOR Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı
SPOR Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı

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Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı Aykutalp Derkan: 'Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim' Aykutalp Derkan: 'Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim'

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı - Son Dakika


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