Galatasaray Kulübü, Olympique Marsilya'nın Yunan Santrforu Konstantinos Mitroglou'nun Geçici...
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:44 Kaynak: AA
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