Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü, Olympique Marsilya'nın Yunan Santrforu Konstantinos Mitroglou'nun Geçici...

Galatasaray Kulübü, Olympique Marsilya'nın Yunan Santrforu Konstantinos Mitroglou'nun Geçici...

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Galatasaray, Olympique Marsilya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı Galatasaray, Mitroglou Transferini KAP'a Bildirdi

Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın İlk Yunan Futbolcusu Oldu Damien Comolli'den Serdar Aziz'e Övgü: Tecrübeli ve Çok İyi Bir Oyuncu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:51:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü, Olympique Marsilya'nın Yunan Santrforu Konstantinos Mitroglou'nun Geçici...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]