Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu
4 saat önce
Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:18 Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu
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