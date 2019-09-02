Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu
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Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu

4 saat önce

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu

Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:18 Kaynak: AA
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