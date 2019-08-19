Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret'i andı
34 dakika önce
Galatasaray Kulübü, hami başkanı Tevfik Fikret'in vefatının 104. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:58 Kaynak: AA
Kulübü, hami başkanı Tevfik Fikret
'in vefatının 104. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "Vizyonu ve örnek kişiliği ile 'Fikri hür, vicdanı hür' ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk edebiyatına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Büyük üstad, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret'i aramızdan ayrılışının 104. yılında saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak! Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a müjde! Monaco, Nikola Kalinic'i de alıyor Mehmet Topal, Galatasaray'a imza atıyor! Fatih Terim devreye girdi İstifa kararından geri dönen Hasan Şaş yaşananları anlattı