Galatasaray Kulübü, Tevfik Fikret'i andı

Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i vefatının 105. yıl dönümünde andı.

Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i vefatının 105. yıl dönümünde andı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi: "Bugün, örnek Galatasaraylı, Galatasaray Spor Kulübünün hami başkanı, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Tevfik Fikret'in ölümünün 105. yıl dönümü. Vizyonu ve örnek kişiliği ile 'Fikri hür, vicdanı hür' ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk edebiyatına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Büyük üstat, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret'i aramızdan ayrılışının 105. yılında saygıyla anıyoruz."

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:47

Kaynak: AA

Son Dakika

Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti

Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi

9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu

Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu

Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu

"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok

Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek

Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu

Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı

Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak

32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti

Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz

Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi