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Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini...
7 saat önce
Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur"
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur" - İSTANBUL
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