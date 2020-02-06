Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü: 'TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini... - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini...

7 saat önce

Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur"

Galatasaray Kulübü:

Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur" - İSTANBUL

Nihat Özdemir, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz
İngilizler yazdı! Galatasaray, Lemina için Southampton ile görüşmelere başlayacak Galatasaraylıları çıldırtan Gökhan Çıra'dan Ali Koç paylaşımı Anadolu Efes, Zalgiris'i 96-91 mağlup etti! İşte maçın özeti

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:33:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]