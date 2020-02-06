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Galatasaray Kulübü: "TFF'yi transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama...
7 saat önce
Galatasaray Kulübü: "TFF'yi transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
Galatasaray Kulübü: "TFF'yi transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz" - İSTANBUL
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