Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı Andı
4 dakika önce
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı vefatının 13. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı vefatının 13. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "1997 ile 2004 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında saygıyla ve özlemle bir kez daha anıyoruz." denildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:36 Kaynak: AA
Genç Futbolcu Çekdar Orhan, Galatasaray'a İmzayı Akrabası Ersin Korkut'la Attı
Suudi Arabistan Takımı, Rodrigues'ten Sonra Belhanda'yı da İstiyor
Galatasaray, Savunma Oyuncularına 7 Sezonda 191 Milyon TL Ödedi
Bursaspor, Emre Taşdemir ile Yollarını Ayırdı