Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı Andı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı vefatının 13. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı vefatının 13. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "1997 ile 2004 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında saygıyla ve özlemle bir kez daha anıyoruz." denildi.

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