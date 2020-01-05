Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "1997 ile 2004 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü basınla ilişkiler bölümünde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 14. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "1997 ile 2004 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü basınla ilişkiler bölümünde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 14. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray Spor Kulübü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:15 
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