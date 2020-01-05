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Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı
6 saat önce
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "1997 ile 2004 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü basınla ilişkiler bölümünde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 14. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "1997 ile 2004 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü basınla ilişkiler bölümünde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 14. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:15
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