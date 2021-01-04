Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı, vefatının 15. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "1997 yılı ile 4 Ocak 2006 tarihi arasında Galatasaray Spor Kulübü Basınla İlişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 15. yılında saygıyla ve özlemle bir kez daha anıyoruz." denildi.