Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı - Son Dakika

Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı

04.01.2021 14:43
Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı, vefatının 15. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı, vefatının 15. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "1997 yılı ile 4 Ocak 2006 tarihi arasında Galatasaray Spor Kulübü Basınla İlişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 15. yılında saygıyla ve özlemle bir kez daha anıyoruz." denildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı - Son Dakika Spor


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