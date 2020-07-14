Galatasaray Kulübü, yabancı sınırının iptalini istedi
Galatasaray Kulübü, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak olan yeni yabancı kuralının iptali için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu.
Galatasaray Kulübü, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak olan yeni yabancı kuralının iptali için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:
" Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:49 Kaynak: İHA
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