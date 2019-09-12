Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü: "Yel kayadan toz alır!"
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Galatasaray Kulübü: "Yel kayadan toz alır!"

33 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu'nun Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirmesinin ardından sert bir açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü:

Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu'nun Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirmesinin ardından sert bir açıklama yaptı.


Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden, "Yel kayadan toz alır!" başlığıyla yapılana açıklamada,


"PFDK'nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır.


Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray'a tanımadıklarını görmekteyiz.


Kimilerinin şampiyonluklara "şaibeli", "lekeli" diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF'ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF'yi tehdit ettiği bir ortamda Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir.


Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; Yönetimi, Teknik Direktörü, Teknik Heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir" denildi. - İSTANBUL

Tahkim Kurulu, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:23 Kaynak: İHA
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