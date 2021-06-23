Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda seçilen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, görevi devralan yönetim kurulundaki görev bölümü şöyle:
Başkan: Burak Elmas
İkinci başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan yardımcısı: Bikem Kanık
Genel sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim kurulu sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver
Kaynak: AA
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