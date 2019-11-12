Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

8 saat önce

Lisenin Tevfik Fikret Salonu'nda divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetiminde yapılacak olağan toplantı saat 13.30'da başlayacak.

Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak, System.String[]

Lisenin Tevfik Fikret Salonu'nda divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetiminde yapılacak olağan toplantı saat 13.30'da başlayacak.


Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya katılması bekleniyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Mustafa Cengiz, Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:03 
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