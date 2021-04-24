- Galatasaray'da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

İSTANBUL - Galatasaray'ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıyı Divan Kurulu Kıdemli Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan yönetti. Toplantı başında bu ay vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra toplantının gündem maddeleri okundu. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda konuşan Aykutalp Derkan, divan başkanlık seçiminin nisan ayı içerisinde yapmaları gerektiğini fakat kısmi kapanmadan dolayı 17 Mayıs sonrasına ertelendiğini belirterek, "İlk fırsatta divan seçimini yapmayı planlıyoruz. Maalesef şu an bir tarih veremiyoruz. Pandemi şartlarında yapabildiğimiz erken tarihte yapmayı umuyoruz" diye konuştu.

Derkan, 22 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçim genel kurul toplantısında başkan adayı olacakların 7 Mayıs saat 18.00'e kadar kurullarındaki asil ve yedek üyelerinden oluşan 44 kişilik listeyi en az 100 imza ile birlikte divan başkanlığına iletmesi gerektiğini söyledi.

Divan üyeleri de futbol dışı branşların durumu hakkında görüşlerini dile getirdi. Üyeler ayrıca gelecek ay yapılacak olan başkanlık seçimleri, kulübün mali, sportif ve idari konulardaki eleştirilerini anlattı.