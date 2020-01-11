Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı.

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı.

Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, bir süredir divan kurullarına katılmayan kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı.

Divan kurulu toplantısında 2019'da uluslararası turnuvalarda ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanan 9 şubeden 120'ye yakın sporcu ile antrenör ve yöneticilerine "divan başarı beratı" ve madalya verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün üyeliğinde 25 yılını dolduran ve divan kurulu üyesi olmaya hak kazanan 231 üyeye de divan kurulu beratı takdim edildi.

Toplantıda konuşan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Divan beratı maddi bir değere sahip değil ama bu kulübe en az 25 yılını vermiş üyeler, amatör şubelere gönül vermiş sporcular, şube kaptanları ile antrenörlerine, gösterdikleri başarıdan ve özveriden dolayı bir nebze olsun motivasyonlarına katkıda bulunmak, cesaretlendirmek ve kendilerini taltif etmek için düzenlediğimiz toplantı artık geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Hem sporcularımıza hem de aileleri ile antrenörlerine, bizi temsil ettikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamamcıoğlu, yeni divan kurulu üyelerine berat takdimi öncesinde kurulun işleyişi hakkında sunum yaptı.

Mustafa Cengiz, Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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