Galatasaray Kulübünden "15 Temmuz" paylaşımı

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılıların her sabah Twitter'da rutin olarak attığı "Günaydın Galatasaray ailesi" mesajının yerine bugün "15 Temmuz" etiketi kullanılarak Türk bayrağı fotoğrafları paylaşıldı.