Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübünden açıklama Açıklaması
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Galatasaray Kulübünden açıklama Açıklaması

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a 5 bin lira idari para cezası verildiğini açıklamasına tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübünden açıklama Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a 5 bin lira idari para cezası verildiğini açıklamasına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli bir yöneticimize 6222 sayılı kanun kapsamında 5.000 TL idari para cezası verilmesini, bir kulübün resmi web sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi beyan ve ilan etmesini hayretle karşıladık. Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve yöneticileri her zaman yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedirler. Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır."

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:18 Kaynak: AA
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