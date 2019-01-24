Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübünden Anlamlı Organizasyon

Galatasaray Kulübünden Anlamlı Organizasyon

1 saat önce

Galatasaray Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, şehit ve gazi çocukları için ortaklaşa etkinlik düzenledi.

Galatasaray Kulübünden Anlamlı Organizasyon, System.String[]
Galatasaray Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, şehit ve gazi çocukları için ortaklaşa etkinlik düzenledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında 18 kişilik grup, Türk Telekom Stadı turundan sonra müzeyi gezdi.

Çocuklar, rehberler eşliğinde soyunma odaları, yedek kulübesi ve basın toplantı odası gibi stadın bazı bölümlerini görme fırsatı bulurken, Galatasaray kültürünü yakından tanıma fırsatını yakaladı.

Stadyum turunun ardından misafirler, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçerek teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcularla buluşup fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:45 Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray, Spor
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