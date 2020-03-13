Galatasaray Kulübünden erteleme talebi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünden erteleme talebi Açıklaması - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübünden erteleme talebi Açıklaması

11 dakika önce

Galatasaray Kulübü, lig maçlarının seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.

Galatasaray Kulübünden erteleme talebi Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü, lig maçlarının seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık ilkesinden hareketle seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, birçok ülkede liglerin ertelendiği ya da askıya alındığı vurgulandı.

Maçların seyircisiz oynanması durumunda taraftarların yayınlanan müsabakaları izlemek için bir araya geleceği hatırlatılan açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir. Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır."

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz

Son Dakika Haberleri
11:52 U-14 şampiyonu Van Altay eğitim spor oldu
11:48 Bakan Kasapoğlu, korona virüs tedbirlerini açıkladı
11:46 Galatasaray Kulübünden erteleme talebi Açıklaması
11:44 MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı (1)
11:44 Arkas Spor, normal sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 11:58:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Kulübünden erteleme talebi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]