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Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Galatasaray Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:32 Kaynak: AA
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