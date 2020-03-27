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Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Koronavirüs testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle. #BirlikteBaşaracağız!" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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