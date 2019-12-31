Galatasaray Kulübüne yeniden yapılandırmadan iyi haber - Son Dakika
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Galatasaray Kulübüne yeniden yapılandırmadan iyi haber

6 saat önce

Galatasaray Kulübünün, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.

Galatasaray Kulübüne yeniden yapılandırmadan iyi haber, System.String[]

Galatasaray Kulübünün, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 5 Ağustos 2019'da imzalanan ve 4 Aralık'ta tadil ile dün itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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