Galatasaray Kulübünün 10 Kasım mesajı

Galatasaray Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece ulusumuzun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük bir lider olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, halkıyla birlikte ülkesinin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, adanmış bir ruhla inancını ve direncini kaybetmeden çağdaş Türkiye'nin temellerini atmıştır. Eşsiz devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar kalbimizde yer alacak, düşünceleri, ilke ve inkılapları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz."