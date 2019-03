Galatasaray Kulübünün Divan Kurulu Toplantısı

Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren, Duygun Yarsuvat ile divan kurulu üyeleri katıldı.



Toplantıda divan kurulu üyelerinden bazıları, geçen eylül ayının sonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulu yöneten hukukçu Metin Aslan'ın disipline verilmesine tepki gösterdi.



Söz alan birçok üye, Aslan'ın disipline verilmesinin yanlış olduğunu savunarak kararın geri çekilmesini istedi.



Toplantıda konuşan eski kulüp başkanlarından Duygun Yarsuvat, divan kurulu olarak disipline verilme kararının geri çekilmesi için tavsiye kararı alınması önerisinde bulundu.



Eski yönetici Mehmet Helvacı ise Metin Aslan'ın disipline verilmesinin, olağan genel kurulda divan başkanlığı yapmasına engel olmadığını, şimdiden Aslan'ı divan başkanı adayı olarak gösterdiğini söyledi.



Cengiz'den eleştirilere yanıt



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, üyelerin Metin Aslan'ın disipline verilmesiyle ilgili yoğun eleştirilerini yanıtladı.



Mali konulardan çok Metin Aslan olayının konuşulmasının ve kendisine yönelik söylemlerin üslubunun yanlış olduğunu savunan Cengiz, şunları kaydetti:



"Buradaki gündemin ana maddesi mali genel kurul öncesi divan kurulu üyelerini mali açıdan bilgilendirmek. Asıl dinlememiz gereken, bir müfettiş gibi denetlememiz gereken, benim ve yönetim kurulu üyelerimin burada olmamıza neden olan mali konular arkaya atılıyor. Sayın üyelerin her söylediğini dikkate alıyorum. 'Hata yaptım mı' diye kendimi gözden geçiriyorum. Öyle şeyler söyleniyor ki şok yaşıyorum. Bir yönetim kurulu üyemiz, 'Gittikçe çalışma şevkimi kaybediyorum' dedi. Bu çok tehlikeli bir şey. Galatasaray Kulübü Başkanıyım. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, istifamı istersiniz istemezsiniz, yeteli bulursunuz bulmazsınız ama kullandığınız sözcüklere dikkat etmeniz gerek. Makamı yıpratırsanız, kendinizi yıpratırsınız. Sizi burada tutan, saatlerce beni ve diğer konuşmacıları dinlemeye zorlayan tek şey Galatasaray ruhu. Bu ruhu yitirmeyelim. O ruhu temsil eden insanlara asgari saygıyı gösterelim. Onlara 'Sayın Cengiz' veya 'Cengiz Bey' demeyelim. Bu hoş değil. Ben hiçbir zaman yapmam, yapmadım. Allah, yarın başkanlığı bıraktığımda bir önceki veya sonraki başkan aleyhine konuşmaktan azat etsin, beni bu duruma düşürmesin."



Söz konusu genel kurulu yöneten Metin Aslan'ı kişisel olarak sevdiğini anlatan Cengiz, "Birbirimize yaklaşırken, dostça, kardeşçe, vefa, teşekkür, sadakat ve bağlılık duyguları içinde yaklaşalım. Maalesef bizi göreve getiren en önemli konu olan mali konular hiç konuşulmuyor. Hatta öncelikli olarak mali konular değil, idari konular konuşuluyor. Metin Aslan kardeşim gündemin ana maddesi haline geldi. Metin Aslan'ı seven biri olarak bundan hoşnut değilim. Her çıkan konuşmacı buna değindi." diye konuştu.



Metin Aslan'ın olağanüstü genel kurulu yönetirken hata yaptığını savunan Mustafa Cengiz, "Ya kırmızı ışıkta duracağız ya da geçeceğiz. Kurallara uyarsanız demokrasi gelişir. Uymazsanız anarşi ve kaos doğar. Metin Aslan, tüzüğe uygun olmayan davranışta bulundu. Mahkemeye verilirse o genel kurul anında iptal olur ama ben böyle bir şey düşünmedim." ifadelerini kullandı.



Cengiz, Aslan'ın kabul etmesi durumunda haftaya yapılacak olağan genel kurulda onu kongre divan başkanlığına aday olarak önerebileceğini belirtti.



"Galatasaray bir var olma savaşı veriyor"



Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübünün var olma savaşı verdiğini söyledi.



Dil sürçmelerinden dolayı ağır şekilde eleştirildiğini aktaran Cengiz, "Galatasaray bir var olma savaşı veriyor. Bir beka savaşı varsa bu şu anda Galatasaray için var. Mali konuya hiç kimse aldırmıyor. Galatasaray Başkanı olarak beni eleştirenlerin de yanındayım. Sakinlik bana, öfke size. Eleştirmek ve bölmek size, dinlemek ve birleştirmek bana. Benim görevim bu. Disipline sevk ettiklerim, genel kurula katılıp beni eleştirsinler. Mali olarak ibra etmesinler. Ben onu istiyorum. İdari ibrasızlık yanlış. Adnan Polat dönemindeki olaylardan Yargıtay'ın aldığı karar gereği hükümsüzdür. Mali ibrasızlık çok önemli. Bu tablolara mali ibrasızlık verin. Anlayan anlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray'ın haklarını savunduklarını vurgulayan Cengiz, "Şu anda borsanın en değerli şirketiyiz. Öz varlıklarımızı eksi 600'den eksi 300'e çıkardık. Tarihimizde ilk defa reel anlamda kar elde ettik. Aleyhimizdeki tezgahlara rağmen CAS görüşmesi hayatiydi. Büyük bir savaş verdik. Usulle falan da değil, esastan dolayı bozuldu. Büyük klasörlerle savunmalar yaptık. UEFA'nın hakemler kurulu bizi resmen ve doğrudan cezalandırabilirdi, men edebilirdi. UEFA bizim nedenimizle yapısal dönüşüme girebilir. Bize verilen yetkiyle Galatasaray'ın haklarını uluslararası platformlarda savunduk." diye konuştu.



Mustafa Cengiz'den sonra söz alan yönetim kurulu üyesi Okan Böke, Metin Aslan'ın disipline verilmesinin gündeme gelmesi ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası'nda finale çıkmasından bahsedilmemesine tepki gösterdi.



4 milyon lira kar



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, görev süresindeki mali tabloyu paylaştı.



Cengiz'in ekrana yansıttırdığı 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre Galatasaray Kulübü söz konusu dönemde farklı kalemlerde 2 milyar 205 milyon lira gelir sağladı. Sarı-kırmızılı kulübün giderleri ise 2 milyar 201 milyon lira olarak gerçekleşti.



Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde 4 milyon lira kar elde edildi.



Ömer İyigör'den ilginç Mars önerisi



Kulüp divan kurulu üyesi Ömer İyigör, yönetim kuruluna pazarlama, global bir marka olma ve Uzak Doğu pazarıyla ilgili önerilerde bulundu.



İyigör, konuşmasında Mars'ta koloni kurulmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığına değinerek, "6. yıldızı kazandığımız şampiyonluk maçındaki topun 2033 senesinde Mars'ta kurulması planlanan kolonide yapılacak ilk futbol maçında kullanılması için şimdiden görüşmelere başlanmalı." ifadelerini kullandı.

