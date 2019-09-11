Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı - Mustafa Cengiz (2)

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaptıkları transferlerle Türk futbolunun marka değerine katkı yaptıklarını söyledi.

Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısının sonunda söz alarak kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Cengiz, "Son yaptığımız transferlerle Türk futbolunun marka değerine müthiş katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Camiamızı Allah utandırmasın, biz utanabiliriz." diye konuştu.

GS TV'yi kapatmayacaklarını söyleyen Cengiz, "Lisans için başvurduk, kötü ev sahibi insanı ev sahibi yaparmış. Sermaye artırımı yaptık ve RTÜK'e gerekli başvuruyu yaptık. GSTV'yi bırakın kapatmayı ulusal, karasal bütün dünyada yayın yapmasını istiyoruz. Gittiğim bütün ülkelerde görüyorum. Galatasaray bir dünya kulübü ve dünya devi. Son 2 yılda da şaha kalktı. Önceki başkanlarımızın da katkısı var. TV'de 40'a yakın personel var. Aldıkları ücretler çok düşük. Galatasaray aşkı ve ruhuyla çalışıyorlar. O ruhu ceplerinden veriyorlar, hepsine sevgi ve saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"Liseli birini görünce iki kere sevinirim"

Lise düşmanı olmadığını vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

"Bu sene bize 'bu yönetim lise düşmanı' diye bir şey yapıştı. Ben bunu bazı yerlerde duyuyorum. Liseyi benden iyi anlatan çok az insan olduğunu düşünüyorum. Eğitim hayatıma üniversitede başladığım andan itibaren arkadaşlarımızın çoğu liseliydi. Biz onlarla onur duyduk. Liseli birini görünce iki kere sevinirim. Divan üyesi görünce üç kere seviniyorum. Ben geç üye oldum. Devletteyken bütün gücümü kullandım üye olamadım. Alp başkan yakın arkadaşımdı üye olamadım. Hayatımda belki en mutlu olduğum andır üye olduğum an. Ben 141 kardeşimiz geldiğinde 'bunu açmayın aramızda kalsın' dedim. Deklare ettiler, olay açığa çıkınca bizim kontrolümüzden çıktı. Çocuklar bana tavırlıydı ona da kırıldım. Liseli olunca iki defa değerli oluyor benim için. Liseyi kendi çıkarları için kullanan olursa ben o menfaatçi grupların şiddetle karşısına çıkan insanım."

"O gün bırakıp gitseydim arkamdan 100 yıl boyunca 'kaçtılar' derlerdi"

Geçtiğimiz yıl idari açıdan ibra edilmemelerine de değinen Cengiz, "Tüzük tadil kongresini mutlaka yapmamız gerekir. Sadece 8. madde için değil. Diğer maddelerde de çok ciddi sıkıntılarımız var. Mahkemeye giderken 'Seçime gidersek seçilemeyiz, bu nedenle mahkemeye gidelim' düşüncesine sahip değildik. Şampiyonluk yarışı vardı. Bugünkü kadar zordu ve daha da zor olacak. Eğer o gün bırakıp gitseydim arkamdan 100 yıl boyunca 'kaçtılar' derlerdi. Tarih bizi yargılardı. Biz tarihe karşı durduk. Mali yönden olsa başım gözüm üstüne. Benim siyasi, ticari ajandam varsa beni uyar ama senin varsa çık mertçe söyle." şeklinde konuştu.

"Bizim açtığımız yoldan PSG ve Türkiye'den başka takımlar gitti"

Dursun Özbek ile yaşanan gelişmelere değinen Cengiz, şunları söyledi:

"Benim Dursun Bey ile kişisel bir kavgam yok. İbra olmayınca bana el de salladılar. Bir düşmanlık gütmüyorum, kendisi de bunu iyi biliyor. Dursun Bey'in avukatı Kaan Bey arıyor, 'anlaşmaya uymazlarsa çarşamba günü konuşacağım' diyor. Çıksın konuşsun sanki uygunsuz kasetimiz var. Ben burada Galatasaray Kulübü adına konuşuyorum. Ama karşımdaki kişi ilişkili kişi. Abdurrahim Bey'i eleştiriyorsunuz. Bizim ailemiz var, arkadaşlarımız var. En önemlisi sizler varsınız. Biz görmüyor muyuz bize edilen lafları. Ne beceriksizliğimiz kaldı ne vasatlığımız. Bazen en takdir ettiğim en sevdiğim insanlar sosyal medyada yazıyor. Sizin teşekkürünüz bizi tatmin ediyor. İki yılda almadık kupa bırakmadık. Mali açıdan ilk kez kara geçtik. İki denetimden geçiyor bu kulüp. Bunlar dünyanın sayılı denetçi kuruluşlarından. Dursun başkanın makyaj çantası mı burası. UEFA bugün bize saygı duyuyorsa avukatsız, tercümansız savunma yapabiliyoruz. 147 milyon avro borca rağmen ceza almıyoruz. Bizim açtığımız yoldan PSG ve Türkiye'den başka takımlar gitti."

"Rodrigues'i sattık ama parasını alamadık"

Galatasaraylıların zor duruma düşmesini istemeyeceğini söyleyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Ticaret bilmez' diyor bize. Bilmemek ayrı bir şey. Ben derneğe voleybola, basketbola para veriyorsam cebimden vermiyorum. Nijerya'dan da almıyorum. Bankadan alıyorum. Buna da bir faiz ödüyorum. Biz geldiğimizde basketbolda transfer yasağı vardı. 70 milyon lira borç vardı. Futbolda da transfer yasağı vardı. 5 gün vaktimiz vardı, hem transfer yasağını kapattık hem Nagatomo'yu aldık. Rodrigues'i sattık ama parasını alamadık. Adamlar bize 'bir yere verdik buradan gelecek parayla ödeme yapacağız' dedi. Adam bir yere geldi ama biz hala paramızı alamadık. Dursun Bey'in de ya da başkalarının zor duruma düşmesi beni rahatsız eder. Galatasaraylıların zor duruma düşmesini istemem." değerlendirmesinde bulundu.

"Son gülen iyi güler, doğru duvar yıkılmaz"

Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen 4 maçlık cezanın ardından sert açıklama yapmadığı için eleştirildiğini söyleyen Cengiz, "Ben sertlik yaptım 150 bin lira ceza yedim. Kimse bakmıyor. Kürsüde şiddetle eleştirildim. 'Galatasaray başkanı konuştuğunu bilmeli ceza almamalı' dediler. Bir arkadaşımız 'Galatasaray neden 100 bin lira ödüyor' dedi. Sorsaydı bizim ödediğimizi söylerdim. Şimdi tahkimi bekliyorum umarım düzelir. 6222 ilk kez Abdurrahim'e uygulandı. Bizim de medya sayesinde haberimiz oldu. Son gülen iyi güler, doğru duvar yıkılmaz." şeklinde konuştu.

Cengiz konuşmasını, "Galatasaray Lisesi, Galatasaray Kulübü'ne sahip çıkar. Aynı şekilde Galatasaray Kulübü de ana vatanı olan liseye sahip çıkar." diyerek bitirdi.