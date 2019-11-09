Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübünün düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası başladı
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünün düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası başladı

Galatasaray Kulübünün düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası başladı

6 saat önce

Galatasaray Kulübünün, HDI Sigorta ana sponsorluğunda düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası başladı.

Galatasaray Kulübünün düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası başladı, System.String[]

Galatasaray Kulübünün, HDI Sigorta ana sponsorluğunda düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası başladı.

Türk Telekom Stadı'nda 8 ayrı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 500 sporcu katılıyor.

Yarın tamamlanacak organizasyonda dereceye giren sporculara toplam 25 bin lira ödül dağıtılacak.

Galatasaray Satranç Akademisi Başantrenörü Yakup Erturan, bu yıl turnuvanın ikincisini düzenlediklerini belirterek, "Turnuvamız 6 tur üzerinden oynanıyor. 7 yaşındaki bir çocuk 40 yaşındaki sporcuyla maç yapabiliyor. Bu turnuvayı gelenekselleştirmek istiyoruz. Çok fazla talep var. Bu talepler de bizi motive ediyor. Bu doğrultuda daha bir şevkle organizasyonu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Satrançta yaş sınırının olmadığına dikkati çeken Erturan, "O yüzden lisanslı sporcu sayımız fazla. Bunun için çok büyük bir tesise gerek yok. Satranç tahtası bizim tesisimiz. Kolay bir şekilde her yere kurulup oynanabilen bir oyun. Biz de satranca olan ilginin artmasından gayet memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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