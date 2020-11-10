Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi Burak Elmas'tan seçim açıklaması Açıklaması
10.11.2020 19:15
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun seçim kararı almasının ardından kulübün eski yöneticilerinden Burak Elmas, seçim çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun seçim kararı almasının ardından kulübün eski yöneticilerinden Burak Elmas, seçim çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
Elmas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Galatasaray Yönetim Kurulu, 19-26 Aralık tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasaray'ımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacıyla yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
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