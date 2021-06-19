Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün 102. olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 30 sandığın da sayım işlemi sona ererken, bin 541 oy alan Burak Elmas başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu bin 500, Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle:

Sandık Kullanılan oy Metin Öztürk İbrahim Öztürk Eşref Hamamcıoğlu Burak Elmas Yiğit Şardan Geçersiz oy 1 129 32 5 48 27 16 1 2 173 46 4 75 36 12 - 3 163 38 4 73 34 14 - 4 141 29 9 47 38 18 - 5 160 35 2 65 36 21 1 6 153 31 4 54 36 27 1 7 152 26 - 66 45 14 1 8 151 28 2 68 34 18 1 9 155 21 7 56 47 23 1 10 142 25 4 62 44 7 - 11 149 30 4 44 53 18 - 12 144 17 4 41 57 25 - 13 150 18 3 45 59 25 - 14 133 34 3 15 45 36 - 15 149 17 4 41 67 18 2 16 161 30 1 51 54 25 - 17 163 34 6 44 53 26 - 18 133 18 3 41 49 22 - 19 142 18 1 37 68 17 1 20 139 29 4 36 52 18 - 21 147 33 1 45 50 18 2 22 138 30 3 47 43 14 1 23 156 33 1 43 70 9 - 24 166 39 1 56 58 10 2 25 184 40 4 61 65 10 4 26 178 50 2 50 51 23 2 27 200 43 2 36 64 55 - 28 195 20 1 51 71 51 1 29 176 25 1 52 64 34 - 30 205 24 2 50 71 58 TOPLAM 4727 893 92 1500 1541 682 19 Not: Tablodaki sıralama, adayların sicil numarasına göre yapılmıştır. Not: Tablodaki sıralama, adayların sicil numarasına göre yapılmıştır. Burak Elmas 3 yıl görev yapacak Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek. Burak Elmas'ın yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor: Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün. Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener. Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu aldı Genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu. Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Burak Elmas ilk sırada yer aldı. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun 10. sandıkta 237'e çıkardığı farkı da eritmeyi başardı.

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