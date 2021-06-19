Galatasaray Kulübünün kongresi başladı

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurul toplantısı başladı.

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