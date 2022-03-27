Galatasaray Kulübünün mali kongresi - İbra oylaması - Son Dakika

Kürsüden rahmetle anılan Dursun Özbek, hemen ayağa kalkıp "Ben yaşıyorum" diye bağırdı

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, elindeki son anketi paylaştı! Büyük sürprizler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese "Şifa" diyerek tavsiye etti: Her akşam yer yatarım

Yüzde 48 zam gelen ürünle ilgili Ramazan müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Putin'e yaptığı bacak hareketi damga vurmuştu! O sunucuyla Çavuşoğlu arasında gergin anlar

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2021 yılında görev alan yönetimlerin ibrası için gerçekleştirilen oy verme işlemi sona erdi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan kongrede, 2021 yılında görev yapan merhum Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu.

Kongrede üyeler, yaklaşık 5 saati aşkın süre kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı. Genel kurulda daha sonra oy sayımına geçildi.