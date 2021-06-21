Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını yarın alacak

Hafta sonu yapılan seçimde Galatasaray Kulübünün başkanlığına seçilen Burak Elmas, mazbatasını yarın alacak.

Hafta sonu yapılan seçimde Galatasaray Kulübünün başkanlığına seçilen Burak Elmas, mazbatasını yarın alacak. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan imzasıyla yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 82. maddesi gereği, 19 Haziran Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları, 22 Haziran Salı günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda verilecektir. Yine tüzüğümüzün 83. maddesi uyarınca yeni seçilen heyete devir-teslim işlemi de 23 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılacaktır." denildi.

Son Dakika

Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik

Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım

Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi

Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim

30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı

Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış

Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti

Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?